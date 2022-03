US-Anleihen geben nach - Entspannungssignale im Ukraine-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag auf Entspannungssignale im Ukraine-Krieg mit Kursverlusten reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn zunächst deutlich, grenzte die Verluste aber wieder ein. Zuletzt fiel der Kontrakt um 0,09 Prozent auf 121,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,47 Prozent. Am Vortag war sie mit 2,55 Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2019 gestiegen.

An den Finanzmärkten sorgten Annäherungssignale im Ukraine-Krieg für deutliche Marktreaktionen. Sichere Anlagen wie US-Anleihen waren weniger gefragt. So will Russland nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Die Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag in Istanbul mit.

Laut einem ukrainischen Unterhändler sollen sich die von der Ukraine verlangten Sicherheitsgarantien nicht auf die von Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbass und die von Russland annektierte Krim beziehen. Ein russischer Unterhändler deutete die Möglichkeit eines Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Gegenüber Wolodymyr Selenskyj an. Nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen, die derzeit in der Türkei stattfinden, am Abend fortgesetzt werden./bgf/la/mis