US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag nach überraschend starken Daten zum Auftragseingang in den USA im frühen Handel gesunken.



Marktbeobachter sprachen außerdem von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt in den vergangenen Handelstagen gestiegen waren.

Die Festverzinslichen gaben nach, nachdem der Anstieg der Aufträge für langlebige Güter im März deutlich stärker als erwartet ausgefallen war und damit neue Hinweise auf die Konjunkturstärke in den USA lieferte. Zeitgleich hatte die US-Regierung allerdings einen unerwartet starken Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,33 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,32 Prozent. Zehnjährige Papiere gaben um 3/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 9/32 Punkte auf 101 Punkte. Sie rentierten mit 2,95 Prozent./jkr/jsl/fba