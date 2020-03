US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von kürzer laufenden US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre Verluste überwiegend ausgeweitet.



Richtungweisende zehnjährige Anleihen sowie die 30-jährigen Bonds dämmten ihre Verluste etwas ein. An der Wall Street zogen zugleich die Aktienkurse wieder sehr kräftig an. Anleger waren wieder stark risikoorientiert.

Zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe, sorgten am Aktienmarkt für Erleichterung und Optimismus. Tags zuvor bereits hatte die US-Notenbank (Fed) unter anderem Anleihekäufen in unbegrenztem Umfang angekündigt.

Zweijährige Anleihen fielen um 5/32 Punkte auf 101 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,40 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 18/32 Punkte auf 102 29/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,52 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen sanken um 13/32 Punkte auf 106 9/32 Punkte und rentierten mit 0,83 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gaben um 1 5/32 Punkte auf 114 19/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 1,39 Prozent./ck/he