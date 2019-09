US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gesunken.



An den internationalen Finanzmärkten zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine breitangelegte Schwäche bei Festverzinslichen, die auch die Papiere in den USA belastet hat. Außerdem ist der Dow-Jones am Freitag freundlich gestartet.

Zuletzt gab es weitere Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Wie das chinesische Handelsministerium am Freitag mitteilte, will Chinas Regierung Soja und Schweinefleisch aus den USA von neuen Strafzöllen ausnehmen. Zudem sollen chinesische Unternehmen ermutigt werden, landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen.

Zum Handelsauftakt wurden außerdem besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten veröffentlicht. Im August hatten die amerikanischen Einzelhändler ihre Umsätze stärker als erwartet gesteigert.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 8/32 Punkte auf 97 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,69 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 18/32 Punkte auf 98 02/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um einen ganzen Punkt und 7/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,31 Prozent./jkr/bgf/stk