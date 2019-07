US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel etwas gefallen.



Im Gegenzug stiegen die Renditen. US-Daten sorgten zu Handelsstart für Bewegung am Anleihemarkt.

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia war im Juli besser ausgefallen als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) erreichte den höchsten Stand seit einem Jahr. Außerdem wurden Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren im Rahmen der Erwartungen gestiegen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 7/32 Punkte auf 102 22/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 21/32 Punkte auf 105 29/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,59 Prozent./elm/jkr/he