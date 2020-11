US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verharrte im frühen Handel unverändert auf 138,35 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,85 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am US-Rentenmarkt. Neue Konjunkturdaten waren uneinheitlich ausgefallen. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Baubeginne im Oktober stärker als erwartet gestiegen war. Dagegen war die Entwicklung der Baugenehmigungen mit einer Stagnation überraschend schwach ausgefallen.

Auch vom Handelsauftakt an den New Yorker Aktienbörsen dürften wenig Impulse ausgehen. Am Markt werden zur Eröffnung keine größeren Kursbewegungen erwartet.