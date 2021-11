US-Anleihen mit freundlicher Tendenz

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt.



Kursgewinne auch am Aktienmarkt lassen aber darauf schließen, dass die Rentenpapiere bei den Anlegern nicht in der Favoritenrolle waren. Nach dem Feiertag am Donnerstag stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt moderat auf 130,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 1,58 Prozent.

Im Verlauf ließen schwache US-Wirtschaftsdaten die Anleihekurse zeitweise noch etwas deutlicher anziehen. Kurzzeitig dämpften schwache Zahlen zum US-Konsumklima die allgemeine Risikofreude der Anleger und sorgten so für etwas mehr Nachfrage der Anleger nach Anleihen, die als sicherer Hafen gelten. Dies ebbte jedoch wieder ab. Die Aktienmärkte bauten in der Folge ihre Gewinne wieder etwas aus.

Belastet von Inflationsängsten war der von der Uni Michigan ermittelte Indikator im November auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Der deutliche Rückgang kam für Volkswirte überraschend. Steigende Kosten für Lebensmittel, Benzin und Wohnen würden die Kaufkraft der Verbraucher trotz eines stärkeren Lohnwachstums untergraben, teilte die Universität mit./tih/he