US-Anleihen fester

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Zuge der deutlichen Verluste an der Wall Street zugelegt.



Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten den Markt zum Handelsauftakt nicht nennenswert bewegen. In der US-Privatwirtschaft waren im September etwas weniger Stellen geschaffen worden als erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 9/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,43 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 12/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren rückten um 8/32 auf 103 24/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,08 Prozent./edh/he