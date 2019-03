US-Anleihen fast unbewegt - Nur Langläufer klar im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag - mit Ausnahme der Verluste bei sehr lang laufenden Papieren - erneut kaum von der Stelle bewegt.



Sie spiegelten damit die lethargische Entwicklung an der Wall Street wider. Mehrheitlich enttäuschende amerikanische Konjunkturdaten gaben ebenso wenig Impulse wie ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zur Beilegung des Handelsstreits frühestens im April stattfinden soll.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,46 Prozent. Fünfjährige Papiere traten bei 99 24/32 Punkten ebenfalls auf der Stelle und rentierten mit 2,43 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten derweil um 17/32 Punkte ab auf 99 4/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,04 Prozent./gl/fba