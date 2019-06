US-Anleihen fallen zum Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag zu Handelsbeginn leichte Kursverluste verzeichnet.



Anleger warten auf Signale vom G20-Gipfel in Japan hinsichtlich des US-chinesischen Handelsstreits.

Am Samstag wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen. Sie werden über den seit Monaten tobenden Wirtschaftsstreit zwischen den beiden Ländern sprechen.

Neue Konjunkturdaten aus den USA bewegten die Anleihekurse kaum. Die Einkommen der privaten Haushalte stiegen im Mai etwas stärker als erwartet, die Konsumausgaben legten dagegen etwas schwächer als erwartet zu. Bei dem Inflationsmaß PCE gab es keine großen Überraschungen. Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie verharrte bei 1,6 Prozent. Analysten hatten einen etwas deutlicheren Rückgang auf 1,5 Prozent erwartet.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 103 3/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,02 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 107 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent./elm/bgf/mis