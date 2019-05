US-Anleihen fallen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben.



Den schwächelnden Anleihen stehen Tendenzen der Entspannung an den Börsen gegenüber.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA lockerte die US-Regierung Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern etwas. Einige Geschäfte sind ab sofort wieder für 90 Tage erlaubt. Dabei geht es vor allem um die Versorgung bestehender Smartphone-Nutzer sowie den Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken mit Huawei-Technik.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,239 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 auf 100 4/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren ließen um 6/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,84 Prozent./elm/jkr/mis