US-Anleihen fallen zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zu Handelsstart nachgegeben.



Im Gegenzug stiegen die Renditen. US-Konjunkturdaten zeigten am Donnerstag ein freundliches Bild der Wirtschaft.

Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Juni stärker als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken überraschend. "Die Datenveröffentlichung untermauert damit die Erwartungen eines fortgesetzten Wachstums im zweiten Quartal", schrieb Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "In diesem Zusammenhang werden morgen die BIP-Zahlen erwartet. Das Bestellplus bei Kapitalgütern (ohne Flugzeuge) spricht für eine solide Konjunktur. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und weißen auf eine robuste Verfassung des US-Arbeitsmarktes hin."

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben 5/32 auf 99 17/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 8/32 auf 102 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 18/32 Punkte auf 105 21/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,60 Prozent./elm/jkr/fba