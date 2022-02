US-Anleihen etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zur Schwäche geneigt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 126,28 Punkte. Die gegenläufige Rendite von Staatspapieren mit dieser Frist stieg auf 1,98 Prozent.

Die Ukraine-Krise steht an den Finanzmärkten weiter im Mittelpunkt. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin die Unabhängigkeit der zwei Separatistenregionen in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet hatte, bleibt die Lage an den Finanzmärkten sehr angespannt.

Die Verunsicherung nahm im Handelsverlauf wieder zu, als Cyberangriffe unter anderem auf ukrainische Ministerien bekannt wurden. Laut einem Bericht des US-Magazins "Newsweek" warnen die Vereinigte Staaten vor einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in den nächsten 48 Stunden. Anleger quittierten all dies mit deutlichen Verlusten am Aktienmarkt. Aber auch US-Staatsanleihen gaben nach, obwohl diese in unsicheren Zeiten häufig als sichere Häfen gelten./tih/he