US-Anleihen drehen überwiegend leicht ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im späten Handel überwiegend moderat ins Plus gedreht.



Lediglich zweijährige Papiere wiesen noch leichte Verluste auf. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenbeginn und verhaltenen Bewegungen am Bondmarkt. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,23 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 Punkte zu. Ihre Rendite betrug 0,45 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 97 18/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 7/32 Punkte auf 90 14/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,66 Prozent./bek/he