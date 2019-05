US-Anleihen bewegen sich zunächst kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Dienstag ohne große Kursbewegung in den Handel gegangen.



Am Markt war die Rede davon, dass auf neue Informationen zum US-chinesischen Handelsstreit gewartet werde. Der Streit war unlängst eskaliert, nachdem die USA wegen Unzufriedenheit über die Handelsgespräche höhere Strafzölle angekündigt hatten. Etwas beruhigend wirkte am Dienstag, dass der chinesische Vizepremier Liu He in dieser Woche in die USA reisen und an den dortigen Gesprächen teilnehmen wird.

Konjunkturdaten stehen unterdessen nur wenige auf dem Programm. Am Abend (MESZ) werden Kreditdaten der amerikanischen Notenbank erwartet. Davor werden im Nachmittagshandel Zahlen zu den offenen Stellen am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Finanzmärkte bewegen sie aber so gut wie nie.

Zweijährige Anleihen notierten unverändert mit 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen notierten ebenfalls unverändert auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,27 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken leicht um 1/32 auf 101 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen dagegen um 1/32 Punkte auf 102 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,88 Prozent./bgf/mis