US-Anleihen bauen Gewinne noch etwas weiter aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihre frühen Gewinne etwas weiter ausgebaut.



Anleger waren wieder vorsichtiger und mieden Risiken wie etwa Engagements am Aktienmarkt.

Die Kurse der zweijährigen Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte und rentierten mit 2,21 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 5/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,17 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen stiegen um 13/32 Punkte auf 102 5/32 Punkte und rentierten mit 2,38 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren kletterten um 1 1/32 Punkte auf 103 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent./ck/he