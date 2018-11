US-Anleihen bauen Gewinne moderat aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im weiteren Handelsverlauf ihre Gewinne moderat ausgeweitet.



Während des gestarteten G20-Treffens der größten Industrienationen und Schwellenländer in Buenos Aires steht an den Finanzmärkten vor allem das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Fokus. Mit Spannung wird darauf geschaut, ob sich der Handelsstreit zwischen beiden Ländern dadurch entspannt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 28/32 Punkte und rentierten mit 2,80 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,84 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen 6/32 Punkte auf 101 Punkte und rentierten mit 3,00 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewannen 13/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,30 Prozent./ck/she