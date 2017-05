US-Anleihen bauen Gewinne aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Kursgewinne im Handelsverlauf ausgebaut.



Enttäuschende Daten zur Konsumlaune der US-Bürger trugen dazu bei. In der weltgrößten Volkswirtschaft hatte sich im Mai die vom Conference Board ermittelte Konsumlaune überraschend schwach gezeigt.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte zu und rentierten mit 1,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Zehnjährige Anleihen kletterten um 11/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte nach oben und rentierten mit 2,21 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um 20/32 Punkte auf 102 12/32 Punkte zu. Ihre Rendite sank entsprechend auf 2,88 Prozent./ck/he