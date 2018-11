US-Anleihen bauen Gewinne im Handelsverlauf aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Kursgewinne zum Handelsstart ausgebaut.



In allen Laufzeiten sanken die Renditen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,808 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 7/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,892 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 100 14/32 Punkte und rentierten mit 3,072 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um 19/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte zu. Ihre Rendite betrug damit 3,327 Prozent./ck/he