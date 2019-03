US-Anleihen bauen Anfangsgewinne aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre moderaten Anfangsgewinne etwas ausgebaut.



Sie trotzten damit der wie schon am Vortag freundlichen Wall Street, wobei die dortigen Kursaufschläge diesmal bescheidener ausfielen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 5/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,41 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 11/32 Punkte zu auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,60 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 25/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./gl/fba