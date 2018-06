US-Anleihen: Vor allem langlaufende Bonds geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf nachgegeben.



Vor allem in langen Laufzeiten wurden Verluste verbucht, während die Renditen wieder anzogen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,558 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Ihre Rendite stieg entsprechend auf 2,792 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen fielen um 7/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte und rentierten mit 2,924 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 19/32 Punkte auf 101 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,062 Prozent./ck/mis