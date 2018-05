US-Anleihen: Wenig verändert - Warten auf Iran-Entscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert.



Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden in den USA nicht veröffentlicht. Anleger warten auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran. Trump will seinen Entschluss nach mitteleuropäischer Zeitrechnung gegen 20 Uhr bekanntgeben.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,505 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,797 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,955 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stagnierten bei 97 19/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,123 Prozent./jsl/bgf/fba