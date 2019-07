US-Anleihen: Wenig Bewegung vor Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gegangen.



An den Märkten warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed. Es wird mit der ersten Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Allein der Umfang der Reduzierung gilt als fraglich. Die meisten Fachleute rechnen mit einer Absenkung um 0,25 Prozentpunkte. Eine größere Zinssenkung gilt zwar als möglich, jedoch als unwahrscheinlich.

Neue Konjunkturdaten fielen in etwa wie erwartet aus. Der Beschäftigungszuwachs in der Privatwirtschaft zog im Juli etwas an, die Arbeitskosten stiegen im zweiten Quartal etwas langsamer. Im weiteren Verlauf wird der Chicago-Einkaufsmanagerindex erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich ebenfalls um 1/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen auch um 1/32 Punkte auf 102 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 3/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent./bgf/jsl/jha/