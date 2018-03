US-Anleihen: Weitere Gewinne am langen Ende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas auseinander gedriftet.



In den kurzen Laufzeiten gab es kaum Veränderung, am langen Ende weitere Gewinne.

Zweijährige Anleihen büßten 1/32 auf 99 30/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,280 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,589 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten indes um 1/32 auf 99 26/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,770 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 12/32 auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,009 Prozent./ag/he