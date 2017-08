US-Anleihen: Verluste nur in sehr langen Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben am Freitag uneinheitlich tendiert.



Während in den kurzen und mittleren Laufzeiten die Kurse etwas zulegten, gingen sie in den langen Laufzeiten deutlicher zurück. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung auf die hohe Nachfrage nach sicheren Wertpapieren in den vergangenen Tagen.

Diese ging zurück auf die verbale Auseinandersetzung zwischen den USA und Nordkorea, die nach wie vor für Verunsicherung unter Anlegern sorgt. Neue Konjunkturdaten bewegten den Markt vor dem Wochenende kaum. Die Verbraucherpreise in den USA waren im Juli etwas schwächer gestiegen als erwartet. Die verhaltene Inflation gilt als Hauptgrund für die zögerliche Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank.

Zweijährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,290 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,740 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 2/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,189 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren aber sanken um 10/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,791 Prozent./la/mis