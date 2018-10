US-Anleihen: Verluste - Gute Stimmung an der Wall Street belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken.



In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten belaste die Festverzinslichen, sagten Händler. Die Zuversicht der Anleger an der Wall Street wurde durch robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt verstärkt. Laut dem Dienstleister ADP waren im Oktober mehr Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,871 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 4/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,983 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 97 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,151 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit büßten 16/32 Punkte auf 92 22/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,392 Prozent./la/he