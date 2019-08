US-Anleihen: Verluste - Gute Stimmung an der Wall Street belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben zum Wochenstart deutlich unter Druck gestanden.



Im Gegenzug stiegen die Renditen am Montag spürbar an.

Noch in der vergangenen Woche war die zehnjährige Rendite auf einen dreijährigen Tiefstand gefallen. Dreißigjährige Anleihen hatten erstmals unter 2 Prozent rentiert.

Zuletzt aber setzte den als sicher geltenden Wertpapieren die deutlich bessere Aktienmarktstimmung zu. Als Grund nannten Marktteilnehmer einen etwas geringeren Pessimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zumindest eskalierte der Disput zuletzt nicht weiter. Für etwas bessere Stimmung sorgte auch, dass China mit einer Reform seiner Leitzinspolitik Experten zufolge faktisch eine kleine geldpolitische Lockerung vornahm.

Zweijährige Anleihen fielen um 4/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,541 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 8/32 Punkte auf 101 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,469 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 14/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,603 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 1 8/32 Punkte auf 103 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,089 Prozent./la/he