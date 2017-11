US-Anleihen: Uneinheitlich - Langläufer mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Staatsanleihen am Dienstag präsentiert.



Während es in den kürzeren Laufzeiten leichte Verluste gab, waren Langläufer mehr gefragt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,10 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 2/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 13/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,76 Prozent./edh/he