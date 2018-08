US-Anleihen: Überwiegend ins Plus gedreht

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich zum Wochenbeginn insgesamt wenig bewegt.



Papiere mit längeren Laufzeiten machten am Montag anfängliche leichte Verluste wett und drehten moderat ins Plus. Börsianer sprachen von einem charttechnisch getriebenen Handel, nachdem die Anleihenkurse einige Widerstände durchbrochen hätten. Aus fundamentaler Sicht gebe es keine Neuigkeiten.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,645 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,804 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,936 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 3/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,084 Prozent./la/he