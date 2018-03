US-Anleihen: Überwiegend im Minus nach guten Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem verhaltenen Start überwiegend ins Minus gedreht.



Börsianer verwiesen auf zuletzt eher positive Konjunkturdaten aus den USA, die an der Wall Street für Auftrieb gesorgt hätten. Im Gegenzug seien die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt gewesen.

Zum einen hatte die Industrie im Februar einen deutlichen Schub erhalten. Die Produktion legte wesentlich stärker zu als erwartet und als in den Vormonaten. Zum anderen präsentierten sich die amerikanischen Verbraucher abermals in hervorragender Laune. Die Konsumstimmung der Uni Michigan, ein stark beachteter Stimmungsindikator, stieg auf den höchsten Stand seit 14 Jahren.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten bei 2,291 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,643 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 99 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,846 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 13/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,080 Prozent./la/tos