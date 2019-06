US-Anleihen: Überwiegend im Minus nach guten Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag überwiegend nachgegeben.



Als Belastung erwiesen sich gute Wirtschaftsdaten: In den USA waren die Verkäufe von bestehenden Häusern im Mai stärker als erwartet gestiegen. Entsprechend gering sei die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gewesen, sagten Börsianer.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,778 Punkten. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,800 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 10/32 Punkte auf 102 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,063 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 1 2/32 Punkte auf 105 29/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,589 Prozent./la/he