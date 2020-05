US-Anleihen: Überwiegend Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf überwiegend unter Druck geblieben.





Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt trotz der Kursverluste an den Anleihemärkten hoch. Händler verwiesen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,180 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,358 Prozent. Richtungweisende zehnjährigen Papiere gaben um 8/32 Punkte auf 108 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,637 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 1 9/32 Punkte auf 117 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,294 Prozent./he