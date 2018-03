US-Anleihen: Überwiegend Gewinne nach verhaltenem Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Start überwiegend zugelegt.



An der Wall Street machten einige Anleger nach dem Kursfeuerwerk Ende letzter Woche Kasse, im Gegenzug waren die als sicher geltenden Staatspapiere gefragt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,262 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,633 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,864 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 19/32 Punkte auf 97 17/32 Punkte an. Sie rentierten mit 3,127 Prozent./la/tos