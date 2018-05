US-Anleihen: Überwiegend Gewinne - Trübe Stimmung am Aktienmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag überwiegend zugelegt.



Händler verwiesen auf die insgesamt eher trübe Stimmung an den internationalen Aktienmärkten, auch wenn die Wall Street sich von ihren deutlichen Verlusten etwas erholt hatte. Letztlich habe sich die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Treasuries erhöht.

Neue Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Während die Produktivität der US-Wirtschaft im ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, hatten die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt ein anhaltend robustes Bild gezeichnet. Das Defizit der Handelsbilanz hatte sich im März zudem deutlich verringert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 25/32 Punkten und rentierten mit 2,480 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,784 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 98 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,948 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 14/32 Punkte auf 97 20/32 Punkte an. Sie rentierten mit 3,122 Prozent./la/he