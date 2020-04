US-Anleihen: Überwiegend Gewinne - Arbeitslosenhilfe-Erstanträge steigen stark

NEW YORK (dpa-AFX) - Der immer stärker werdende Wirtschaftseinbruch in den Vereinigten Staaten hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag gestützt.



Erneut profitierten die als sicher geltenden Anleihen von schwachen Konjunkturdaten aus den USA.

Wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie haben in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 11. April wurden 5,2 Millionen Neuanträge registriert. Damit haben innerhalb eines Monats rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren. Zudem ist der regionale Frühindikator für die Region Philadelphia im April auf den tiefsten Stand seit 1980 gesunken und die Lage der Bauwirtschaft hat sich im März deutlich verschlechtert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 11/32 Punkte. Sie rentierten bei 0,195 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 1/32 Punkt auf 100 26/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,330 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 8/32 Punkte auf 108 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,608 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,234 Prozent./jsl/jkr/he