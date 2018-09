US-Anleihen: Teils deutliche Verluste trotz Handelsstreit - Wall Street legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag teils deutlich nachgegeben.



US-Präsident Donald Trump trieb zwar den Handelskonflikt mit China auf eine neue Eskalationsstufe und überzog die Hälfte aller Wareneinfuhren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt mit Sonderzöllen. An der Wall Street zogen die Kurse aber dennoch an, weil die Anleger über den Nachrichtenfluss hinwegsahen und sich wieder auf die weiterhin gut laufende Konjunktur konzentrierten. Insofern waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,795 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 6/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,933 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 16/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,046 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 1 8/32 Punkte auf 96 8/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,195 Prozent./la/tos