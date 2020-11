US-Anleihen: Starke Verluste - Hoffnung auf Corona-Impfstoff

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind zu Wochenbeginn massiv unter Druck geraten.



Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes versetzen sicheren Anlagen einen harten Stoß. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank am Montag zum Handelsstart kräftig um 0,45 Prozent auf 137,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug deutlich auf 0,92 Prozent.

Für Optimismus sorgte die Nachricht des Mainzer Unternehmens Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer, dass ein Corona-Impfstoff der Unternehmen einen mehr als 90-prozentigen Schutz gegen die Corona-Krankheit Covid-19 biete. Schwere Nebenwirkungen seien in Tests nicht registriert worden. Von einem wirksamen Impfstoff hängt wesentlich ab, wie lange die Pandemie und die ergriffenen Gegenmaßnahmen die Wirtschaftsaktivität lähmen.

Die Nachricht traf auf eine ohnehin gute Marktstimmung. Für Auftrieb sorgte zudem die Entscheidung im Rennen um das US-Präsidentenamt. Mit dem künftigen Präsidenten Joe Biden hoffen Analysten und Anleger auf ruhigere politische Zeiten, als es mit dem zumeist offensiv und unberechenbar auftretenden Amtsträger Donald Trump der Fall war. Zumindest ist ein erheblicher Anteil der Unsicherheit gewichen, der die Märkte in den Tagen des Wahlkrimis in Schach gehalten hatte./bgf/jkr/fba