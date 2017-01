US-Anleihen: Schwächer zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen.



In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Marktbewegende Konjunkturdaten stehen im weiteren Handelsverlauf nicht an. Die US-Notenbank wird am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Sitzung veröffentlichen. Entscheidend dürfte hier sein, inwieweit Fed-Mitglieder Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick sehen. Die erwartete Wirtschaftspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatte zuletzt Inflationserwartungen geschürt.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,234 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 4/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten 1,967 Prozent. Richungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 7/32 Punkte auf 95 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,470 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 96 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,056 Prozent./jsl/jkr/he