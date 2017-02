US-Anleihen: Schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gefallen.



In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Der fortgesetzte Rekordlauf an der Wall Street habe die Bonds belastet, sagten Händler.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,194 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,888 Prozent. Wegweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte und rentierten mit 2,411 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 9/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,015 Prozent.