US-Anleihen: Renditen steigen wieder

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt sind die Renditen am Freitag wieder gestiegen.



Im Gegenzug gaben die Kurse der Staatsanleihen nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,20 Prozent auf 136,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,20 Prozent.

Hauptgrund für die steigenden Kapitalmarktzinsen ist die Erwartung höherer Inflationsraten. Hintergrund ist das von der neuen US-Regierung angestrebte Konjunkturprogramm über 1,9 Billionen US-Dollar. Prominente Ökonomen warnen vor Inflationsgefahren, weil das Paket ihrer Ansicht nach viel zu groß sei./edh/bgf/he