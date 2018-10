US-Anleihen: Rendite steigt auf neues Siebenjahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA haben die Kapitalmarktzinsen am Freitag einen neuen siebenjährigen Höchststand erreicht.



Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg bis auf 3,23 Prozent. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2011. Seit Mitte der Woche sind die Marktzinsen deutlich gestiegen. Auslöser waren robuste Konjunkturdaten und Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell.

Neue Arbeitsmarktdaten aus den USA führten zwar zu starken Marktbewegungen, sie waren aber nicht nachhaltig. Der Jobbericht der Regierung für September fiel durchwachsen aus. Während die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1969 fiel, stieg die Beschäftigung schwächer als erwartet. Das Lohnwachstum schwächte sich im Jahresvergleich ebenfalls etwas ab.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 1/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 97 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,20 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 16/32 Punkte auf 92 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,37 Prozent./bgf/jkr/she