US-Anleihen: Rendite sinkt auf Dreimonatstief

Am Markt wurde auf die Sorge verwiesen, dass das von China ausgehende Coronavirus sich weiter ausbreiten und die Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen könnte. Sichere Anlagehäfen, zu denen insbesondere US-Anleihen zählen, wurden daher angelaufen. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Treasuries auf den tiefsten Stand seit vergangenen Oktober.

Verstärkt wurde die Risikoscheu der Anleger durch Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Stimmungsindikator, fiel im Januar überraschend zurück. Hoffnungen auf eine konjunkturelle Besserung erhielten dadurch einen Dämpfer. Bankökonomen relativierten jedoch, dass sich die Stimmung im zuletzt schwachen Industriesektor aufgehellt habe. Die Dienstleiterstimmung trübte hingegen das Gesamtbild.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 9/32 Punkte auf 101 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 18/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um einen ganzen und 9/32 Punkte auf 106 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,07 Prozent./bgf/jkr/jha/