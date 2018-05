US-Anleihen: Rendite auf Siebenjahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen hat am Freitag einen neuen siebenjährigen Höchststand erreicht, bevor sie etwas zurückfiel.



Im Hoch rentierten die Papiere mit 3,12 Prozent und warfen damit so viel Rendite ab seit Juli 2011 nicht mehr.

Die steigenden Kapitalmarktzinsen in den USA gehen zurück auf ein solides Wirtschaftswachstum, steigende Inflationsraten und zunehmende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Zugleich bereitet der ungewöhnlich geringe Zinsabstand zwischen kurz- und langlaufenden Anleihen Fachleuten Kopfzerbrechen, weil eine inverse Zinskurve mit höheren Kurzfrist- als Langfristzinsen in früheren Zeiten oft ein Signal für eine nahende Rezession war. Ob die Zinskurve derzeit ein ähnliches Signal aussendet, ist unter Fachleuten fraglich.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden vor dem Wochenende nicht erwartet. Etwas Unterstützung erhielten US-Anleihen jedoch von der schwach erwarteten Eröffnung am amerikanischen Aktienmarkt.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Zehnjährige Papiere erhöhten sich um 6/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf 97 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,23 Prozent./bgf/fba