US-Anleihen im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt.



Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung zu den Verlusten an den Handelstagen zuvor. Leichte Unterstützung für die Festverzinslichen kommt von der trägen Verfassung der Wall Street. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 136,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 1,16 Prozent.

Damit hat der Zinsanstieg der vergangenen Tage zumindest eine Pause eingelegt. Als Grund für die steigenden Kapitalmarktzinsen gelten höhere Inflationserwartungen insbesondere für die USA. Das Wachstum beflügelt vor allem das geplante Konjunkturpaket der Regierung in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar. Einige Ökonomen warnen vor einem übergroßen Umfang und daraus abgeleiteten Inflationsgefahren. Das hat den Zehnjahreszins zuletzt auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr getrieben./edh/bgf/he