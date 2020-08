US-Anleihen: Papiere mit langen Laufzeiten drehen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten haben am Montag im Verlauf des Handels ins Plus gedreht.



Zu Beginn hatten die Notierungen noch nachgegeben. Die Papiere mit kurzen Laufzeiten traten dagegen auf der Stelle. Alles in allem hielten sich die Bewegungen am Bondmarkt mangels Impulsen in Grenzen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,13 Prozent. Fünfjährige Anleihen traten mit 99 29/32 Punkten ebenso auf der Stelle. Sie rentierten mit 0,27 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 7/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 1 7/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,45 Prozent./bek/he