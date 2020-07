US-Anleihen: Nur leichte Gewinne bei längeren Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag im späten Handel kaum bewegt.



Lediglich Papiere mit längeren Laufzeiten legten verhalten zu. Kursgewinne aus dem frühen Handel wurden teilweise wieder abgegeben, als die US-Aktienmärkte nach anfänglichen Verlusten wieder zulegten. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Montag in den USA nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen lagen zuletzt unverändert bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,147 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,282 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 3/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,617 Prozent. Longbonds mit einem Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 10/32 Punkte auf 98 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,315 Prozent./bek/he