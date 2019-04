US-Anleihen: Moderate Gewinne nach ruhigem Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach einem kaum bewegten Handelsbeginn ein wenig zugelegt.



Die freundliche Kursentwicklung an der Wall Street begrenzte allerdings das Interesse an den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte und rentierten ebenfalls mit 2,36 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um ebenfalls 5/32 Punkte auf 100 10/32 Punkte und rentierten mit 2,98 Prozent./gl/he