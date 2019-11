US-Anleihen: Moderat im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen.



In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 6/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,81 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 6/32 Punkte auf 101 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,30 Prozent./edh/jsl/he