US-Anleihen: Mehrheitlich leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend moderate Verluste haben die Kurse der US-Staatsanleihen am Donnerstag im Verlauf verzeichnet.



Lediglich langlaufende Papiere legten etwas zu. Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihre Zinsprognosen deutlich gesenkt. Demnach dürfte in diesem Jahr keine weitere Zinsanhebung mehr anstehen. Vor kurzem hatte sie noch zwei Anhebungen signalisiert. Außerdem soll der Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Bilanz bereits im Herbst beendet werden. Das ist früher als bisher erwartet. Dies kann als dauerhafte geldpolitische Unterstützung des Finanzsystems angesehen werden.

Die Kurse zweijähriger Anleihen sanken um 1/32 auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,41 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 1/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./edh/bgf/fba