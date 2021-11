US-Anleihen: Leichte Verluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,05 Prozent auf 130,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,61 Prozent.

Solide Konjunkturdaten sorgten für leichte Belastung bei als sicher empfundenen Anlagen. Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und ein regionaler Industrieindikator aus Philadelphia fielen jeweils positiv aus, auch wenn die Markterwartungen für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verfehlt wurden. Dennoch bestätigen die Daten das Bild einer robusten US-Wirtschaft.

Im Handelsverlauf äußern sich einige Vertreter der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik. Zudem steht mit dem Sammelindex ein weiterer wirtschaftlicher Frühindikator auf dem Plan, der allerdings selten für Kursbewegung sorgt./bgf/jsl/he